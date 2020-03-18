Он появился на телеэкранах 7 марта

7 марта телеканал ТНТ презентовал новый фильм от создателей «Реальные пацаны» и «Ольга» - «Золотое Кольцо». Съемки фильма проходили во Владимире, Суздале и Переславле-Залесском.По сюжету три семейные пары отправились в отпуск в путешествие по России, которое не могло обойтись без экскурса по Золотому кольцу России, где и разворачиваются основные события картины.