В России зафиксированы уже 93 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Эксперты отмечают, что заразиться им в большей степени рискуют те, у кого нарушены какие-либо функции иммунной системы. Можно ли ее укрепить, Вести.Ru спросили у врача Сергея Агапкина.

В России зафиксированы уже 93 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Эксперты отмечают, что заразиться им в большей степени рискуют пожилые люди и дети, а также люди, страдающие какими бы то ни было хроническими заболеваниями, и те, у кого нарушены какие-либо функции иммунной системы.Иммунная система здорового человека способна сопротивляться инфекции. Можно ли ее укрепить, 33Live.RuRu спросили у врача, ведущего программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Сергея Агапкина.По словам эксперта, понятия "укреплять иммунитет" с точки зрения иммунологии вообще не существует."Иммунитет – штука такая, про него все примерно все понимают, но никто ничего конкретно не знает, – отметил Агапкин. – Рекомендация укреплять иммунитет утыкается в то, что иммунитет – достаточно сложная система, разные звенья которой отвечают за совершенно разные функции. О чем точно можно говорить: существует такая категория, как неспецифическая сопротивляемость организма".Врач пояснил, что это, в отличие от иммунитета, устойчивость организма к любым неблагоприятным факторам, будь то инфекция, перегрев, переохлаждение или радиация."Это можно укрепить. На текущий момент есть несколько способов это сделать. Первый способ хорошо известен – это использование адаптогенов, веществ растительного или животного происхождения, которые сопротивляемость стимулируют", – уточнил эксперт. По его словам, эти препараты помогают организму справляться с разными негативными воздействиями, в том числе и с инфекцией."Проще для современного человека воспользоваться растительными препаратами, которые есть в любой аптеке. Их несложно купить, несложно применять, они есть в любой аптеке и количество побочных эффектов сведено к минимуму", – рассказал Агапкин.Среди таких препаратов он назвал готовые экстракты и настойки элеутерококка, женьшеня, лимонника, родиолы."Для профилактики инфекционных заболеваний чаще всего используют элеутерококк. Его можно спокойно давать и взрослым и детям, передозировать практически нереально", – подчеркнул Агапкин.Что касается так называемых иммуномодуляторов в виде таблеток и порошков, которые также можно приобрести в аптеках, для большинства из них сегодня нет хорошей доказательной базы, отметил врач."Нет большой статистики, которая позволяла бы рекомендовать их и говорить, что они будут эффективны. За неимением таковой мы возвращаемся к старым средствам, которые имеют 50-летнюю статистику применения", – заключил Агапкин.Говоря о том, может ли у человека выработаться иммунитет к COVID-19, врач отметил: может, однако и вирус постоянно мутирует, и эта "гонка" продолжается миллионы лет."Говорить о том, что будет окончательно и бесповоротно сформирован какой-то иммунитет, не приходится. Всегда человеческий иммунитет будет адаптироваться к конкретному возбудителю, а любой вирус будет менять свой код и стремиться стать незаметным для иммунитета", – пояснил Агапкин. Он добавил, что последние случаи, когда больные выздоравливали, а потом заражались COVID-19 повторно, ни о чем не говорят, кроме как о том, что больной не до конца вылечился или ему поставили неверный диагноз.Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. По последним данным, случаи заражения зафиксированы в 130 странах, число заразившихся превысило 182 тысячи человек.