Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн во время проверки недавно отремонтированной детской больницы в Биробиджане застрял в лифте. Операцию по вызволению чиновника и составившего ему компанию главврача сняли на видео.

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн во время проверки недавно отремонтированной детской больницы в Биробиджане застрял в лифте. Операцию по вызволению чиновника и составившего ему компанию главврача сняли на видео.Инцидент произошел утром 17 марта на глазах у журналистов, освещавших визит главы региона. Гольдштейн пожелал спуститься в подвал, но на обратном пути оказался в подвешенном состоянии — запущенный два дня назад лифт застрял между этажами. Вызванному специалисту потребовалось около получаса на то, чтобы достать чиновника и главврача.На ремонт и обустройство здания больницы, вновь открытой 4 марта, было затрачено в общей сложности 216 миллионов рублей. Лифтом, по уверениям персонала, до врио губернатора, еще никто из детей не пользовался. Глава региона дал две недели на устранение неисправности или замену лифта.