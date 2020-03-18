Банк ВТБ с 16 марта стал владельцем 21,57% акций Ростелекома, в том числе 13,13% акций принадлежат ВТБ напрямую. В свою очередь Банк России зарегистрировал отчет о допвыпуске акций Ростелекома в пользу ВТБ в количестве 708 078 532 штук (21,57% голосующих акций).

Банк ВТБ с 16 марта стал владельцем 21,57% акций "Ростелекома", в том числе 13,13% акций принадлежат ВТБ напрямую. В свою очередь Банк России зарегистрировал отчет о допвыпуске акций "Ростелекома" в пользу ВТБ в количестве 708 078 532 штук (21,57% голосующих акций).По акционерному соглашению между ВТБ и государством, Росимущество получило право распоряжаться обыкновенными акциями "Ростелекома" в количестве 276 948 643 штук.ВТБ получил долю в "Ростелекоме" в рамках консолидации компанией 100% акций мобильного оператора Tele2."Ростелеком" получил 100% Tele2 в феврале, выкупив 55% сотового оператора у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежат ВТБ, 40% — Invintel B. V. Алексея Мордашова, 10% — банку "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.Объединенная компания стала крупнейшим по выручке оператором в России, в 2020 г. показатель превысит 500 млрд руб.Что касается распределения долей в "Ростелекоме", то 28,6% акций компании находятся в свободном обращении, государству принадлежат 38,2%, ВТБ — 21,57%, "Телеком Инвестиции" — 7,8%, "Мобител" — 0,4%, ВЭБ — 3,4%.При этом часть пакета ВТБ (8,4%) участвует в акционерном соглашении с Росимуществом, банк не сможет распоряжаться этими акциями на протяжении нескольких лет для сохранения госконтроля в "Ростелекоме".