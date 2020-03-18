В Москве задержали отца годовалой девочки, которая провела три дня в квартире с трупом матери. По данным следствия, мужчина повздорил с сожительницей на почве ревности и несколько раз ударил ее. От полученных травм молодая мать скончалась.

В Москве задержали отца годовалой девочки, которая провела три дня в квартире с трупом матери. Мужчине 1983 года рождения предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве, задержанному вскоре назначат меру пресечения.Ранее 17 марта сообщалось, что в квартире одного из домов на Партизанской улице нашли тело женщины 1993 года рождения. Кроме трупа в квартире находились пьяный сожитель погибшей (как выяснилось, бывший) и малолетний ребенок. Выяснилось, что мужчина поссорился с бывшей гражданской женой из-за ревности и несколько раз ударил ее в живот. От полученных травм женщина скончалась.По данным "МК", незадолго до смерти женщина жаловалась в полицию на агрессию со стороны экс-сожителя. О жалобах погибшей рассказал и ее сосед."Ко мне подошла Аня, она была взволнована. Сказала, что приехал ее бывший молодой человек, отец ее ребенка, и отказывается покидать квартиру, угрожает ей", – рассказал мужчина. По словам соседа, он вызвал полицию по просьбе женщины. Приехавшие стражи порядка забрали буйного сожителя в отделение, но затем отпустили. Впоследствии сосед пытался дозвониться до Анны, но не смог.Все это произошло 13 марта, а 16 марта в полицию обратился брат погибшей, который жил в том же дома, но отношения с сестрой почти не поддерживал. Он сообщил, что не может связаться с Анной. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили женщину мертвой. Ее годовалую дочь отправили в больницу, а затем передали родственнице.