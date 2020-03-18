Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко был освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В ..

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко был освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.В пресс-службе ведомства уточнили, что Максименко занимал пост с 2016 года. В последнее время он занимался работой ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства и ремонта.Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Максименко написал рапорт об отставке. Руководство ФСИН позднее опровергло эти данные, передает РИА Новости.