На сегодняшний день Италия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом. Некоторых пациентов удалось вылечить, но есть и те, кого спасти не удалось.

На сегодняшний день Италия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом. Некоторых пациентов удалось вылечить, но есть и те, кого спасти не удалось.Один из тех, кто смог справиться со страшным заболеванием – реаниматолог Анджело Вавассори из госпиталя Бергамо. Доктор в подробностях рассказал, с чем ему пришлось столкнуться.По словам медика, в легкие практически перестал поступать воздух. Из-за этого дыхание сильно участилось – вместо 15 он делал 40 вдохов в минуту. Мужчина почти потерял зрение и обоняние. Температура тела превышала 39 градусов, количество кислорода в крови значительно уменьшалось. В связи с этим у Анджело начались диарея и мигрень.Когда Вавассори доставили в госпиталь, врачи диагностировали пневмонию. Его моментально подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Очнувшись, он ощутил, что воздух начал потихоньку поступать."Два дня меня как будто не было. Во сне ты замечаешь, что тебе вводят кислород и жидкость. Время сжимается до мгновения. Это граница между жизнью и смертью, момент, который зачеркивает прошлое и настоящее. Когда я очнулся, любой предмет казался новым и необыкновенным, как ребенку. Сейчас я дышу с помощью маски", – рассказал реаниматолог корреспонденту .