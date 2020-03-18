Только жесткими мерами мы заставим всех людей соблюдать карантин, который нужен, чтобы остановить заражение. А тех, кто сбежал из Коммунарки, надо сажать в тюрьму на 5 лет, - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире программы 60 минут.

"Только жесткими мерами мы заставим всех людей соблюдать карантин, который нужен, чтобы остановить заражение. А тех, кто сбежал из Коммунарки, надо сажать в тюрьму на 5 лет", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире программы "60 минут".Так политик прокомментировал сообщение о пациентах медицинского комплекса в поселке Коммунарка в Новой Москве, которые без разрешения покинули больницу.Правда, потом Жириновский смягчился и предложил альтернативную меру наказания для таких людей: штраф в размере 10 миллионов рублей.Также господин Жириновский высказал свое отношение к депутату от ЛДПР Сергею Катасонову, который пришел на пленарное заседание, проигнорировав карантин после посещения Франции."Надо досрочно прекратить его полномочия. Но, я думаю, Госдума за это проголосует", — заявил Жириновский, комментируя поступок своего подчиненного.17 марта 2020 депутаты ЛДПР уже перевели помощников народных избранников на дистанционную работу и внесли в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Сергея Катасонова. Он не ушел на карантин и самоизоляцию после возвращения из Франции. Впрочем, в аппарате Госдумы пока не видят оснований для досрочного прекращения полномочий депутата от Либерально-демократической партии России. Анализ депутата Катасонова дал отрицательный результат на коронавирус.На 17 марта в России зафиксированы 114 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 15 российских регионах. Пятеро пациентов уже излечились от заболевания. Пандемия коронавируса объявлена ВОЗ с 11 марта. Заболевшие коронавирусом выявлены в более чем 145 странах. Инфицированы более 182 тысяч человек, умерли 7 тысяч 415 пациентов. 79,6 тысячи заболевших коронавирусом выздоровели.