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<a href="https://33live.ru/novosti/18-03-2020-zhitel-kemerova-umer-sred-bela-dnya-na-glazax-u-zevak.html" target="_blank">Житель Кемерова умер средь бела дня на глазах у зевак</a> - В Кемерове местные жители стали свидетелями смерти человека. Уточняется, что один из горожан упал на асфальт возле торгового центра. Свидетели произошедшего вызвали скорую, но приехавшие ..