В Геленджике 34-летняя женщина задушила пакетом свою трехмесячную дочь, поскольку ребенок громко кричал. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В Геленджике 34-летняя женщина задушила свою трехмесячную дочь. На следственных мероприятиях убийца не отпиралась и честно рассказала, что ребенок слишком громко кричал.Инцидент произошел 13 марта днем в доме на улице Луначарского, когда супруг подозреваемой был на работе. "Она просто задохнется и будет молчать", — честно рассказала женщина сотрудникам Следственного комитета по Краснодарскому краю о своих расчетах. Так и случилось.Она взяла полиэтиленовый пакет, надела его малышке на голову, затянула и вышла из дома на 15 минут. Когда убийца вернулась, ребенок уже не дышал. Спустя некоторое время женщина позвонила родным и рассказала, что ее дочь умерла, утаив причину смерти.В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве своего ребенка. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.