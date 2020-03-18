В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Золотая малина, вручаемой за самые сомнительные работы в кино.

В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии "Золотая малина", вручаемой за самые сомнительные работы в кино.Жюри, состоящее из 700 человек, признало худшим фильмом года мюзикл "Кошки" Тома Хупера. Он также получил "Золотую малину" в номинации "Худший режиссер". Среди других лент, выдвинутых на эту премию, оказались "Призраки Шэрон Тейт", "Фанат", "Мэдея на похоронах" и "Рэмбо: Последняя кровь", передает ТАСС.В номинации "Худший актер" победил Джон Траволта за роли в фильмах "Фанат" и "Бок о бок", худшей актрисой года стала Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".А вот актера Эдди Мерфи в этом году члены жюри премии решили реабилитировать — за роль в фильме "Меня зовут Долемайт" он получил награду в номинации "Лучшее восстановление репутации" (ее вручают, если обладатель предыдущих "Золотых малин" сумел показать высокое мастерство в своих новых работах).