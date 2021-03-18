Собственник жилого помещения за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали жителя столицы, подозреваемого в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственник жилого помещения за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья по месту своего проживания в Троицке. При этом он знал, что граждане по данному адресу проживать не будут.По данному факту дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57