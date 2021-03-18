По мнению Григория Белова, решение губернатора вынужденное, и может привести к крайне негативным последствиям.

Александровская свалка окончательно исключена из территориальной схемы обращения с отходами. И завоз на нее мусора - теперь нарушение закона: это, казалось бы, долгожданное заявление «Белого дома» породило большое количество вопросов. Член региональной Общественной палаты Григорий Белов задал их в эфире «Вестей».Пиррова победа, таким словом охарактеризовал сообщение администрации области об исключении Александровской свалки из региональной территориальной схемы обращения с ТКО член областной Общественной платы Григорий Белов. Теперь александровский мусор официально переправляется в соседний Петушинский район. По мнению Белова, решение губернатора вынужденное, и может привести к крайне негативным последствиям: социальная напряженность в Петушинском районе, рост тарифов для александровцев, а главный опрос: кто будет отвечать за рекультивацию? Это несколько миллионов рублей в месяц.Григорий Белов, член Обшественной палаты Владимирской области: “Пока полигон в управлении арендатора, который этим всем занимается, но если район расторгает договор аренды, как того требует администрация области, тогда расходы лягут на александровский районный бюджет, что просто невозможно. Вот такая ситуация сложилась, по сути, в результате бездействия администрации области”.О том, что администрация района будет отвечать за рекультивацию, следует из официального релиза Белого дома. В администрации района, мягко говоря, удивились этому решению.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района: “Я хочу отметить, что обязанность рекультивации не может быть возложена на местную администрацию, хотя бы потому что у нас на это нет никаких полномочий в соответствии с 89 ФЗ. А полномочия - это основа бюджетного законодательства. И по данному конкретному объекту, я не раз уже обозначала свою позицию, что там есть правообладатель, без согласования с правообладателем вообще никаких мероприятий на этом объекте мы предпринимать не можем”.И все же вариант решения проблемы существует: департамент природопользования должен еще раз переговорить с арендатором полигона, считает Григорий Белов. У предпринимателей в аренде уже есть подготовленный к завозу мусора участок. Но мусор должен быть только александровский.Екатерина Гусева, Андрей Синягин“Вести-Владимир»