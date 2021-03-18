Любая попытка завезти на неё мусор является нарушением закона.

Вчера, 17 марта, губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание по вопросу Александровской свалки. Напомним, что ООО «Экоресурс» 15 января отказалось от эксплуатации полигона ТБО и прекратило приём отходов.И вот, как сообщает Белый дом, 12 марта помойка окончательно исключена из Территориальной схемы обращения с отходами, то есть любая попытка завезти на неё мусор является нарушением закона.Теперь, чтобы полигон попал в федеральный проект «Чистая страна» необходимо исключить объект из государственного реестра объектов размещения отходов и разработать ПСД по его рекультивации. Только потом можно будет говорить о выделении средств на реализацию проекта.Напомним, что власти Александровского района «Дорожную карту», согласно которой как раз планируется исключить объект из ГРОРО и подготовить ПСД. Однако сроки воплощения планов в жизнь пока не называются.