Власти США кардинально изменили свое отношение к Индо-Тихоокеанскому региону и его значимости в геополитике. Последние события показывают, что эта часть планеты сейчас входит в сферу интересов Вашингтона.

Власти США кардинально изменили свое отношение к Индо-Тихоокеанскому региону и его значимости в геополитике. Последние события показывают, что эта часть планеты сейчас входит в сферу интересов Вашингтона.Среди представителейруководства США произошла эволюция отношения к этому региону. Из малозначимойобласти он превратился в причину ожесточенных дебатов и глубоких политическихспоров. По мнению журналистов американского издания ForeignAffairs, скорее всего политический истеблишмент Вашингтонаруководствуется стратегией времен президентства Дональда Трампа о «свободном иоткрытом Индо-Тихоокеанском регионе». Эта цель выглядит весьма благородной, ноее достижение может привести страну в тупик.Современную концепциюИндо-Тихоокеанского региона ввел бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.2007 году он заявил, что «Тихий и Индийский океаны в настоящее время являютсобой динамическое единство как акватории свободы и процветания. «Более широкаяАзия», разорвавшая узкие географические границы, теперь начинает приобретатьотчетливую форму».Новый подход крегиональному делению расширяет границы Азии для США. Ранее спорную дляВашингтона зону Индийского океана сейчас называют важнейшим элементом впротивостоянии с Китаем. Теперь Соединенным Штатам придется охватить новуюзону, в том числе и за счет военного присутствия. Журналисты отмечают, чтоамериканским руководителям придется брать на себя обязательства, которые будетсложно выполнить.Геополитические интересыСША и возможность их реализации в этой части планеты оценил независимыйполитический аналитик Алексей Филиппов.«Действительно,если вспомнить, что идею Индо-Тихоокеанского региона предложил японскийпремьер-министр, а она включает в зону влияния США ту часть света, котораяобладает спорным интересом для Вашингтона, то можно прийти к выводу, что японцысмоделировали если не само современное противостояние американцев с Пекином, тово всяком случае тот театр, на котором это противостояние развернется»,– отметил он.Филиппов также указал навозможные риски, с которыми столкнутся американские руководители при попыткеразвернуть здесь активную деятельность.«Вэтом регионе есть еще две ядерные державы, одна из которых обычнорассматривается как китайский сателлит и союзник. Конечно же, лобовоестолкновение приведет в катастрофе и странно, что Белый Дом там спокойноотносится к такой перспективе. Если Россия будет аккуратно наблюдать заразвитием ситуации и не принимать участие напрямую в возможных конфликтах, тоона, без сомнения, сможет получить многие преференции просто в силу ослабления,а может быть даже и исчезновения существующих игроков»,– предположил аналитик.Повышенный интерес США кИндийскому океану не останется незамеченным другими странами, которые такжесчитают эту зону важным объектом геополитики.«Личномне, как цивилизованному человеку, не хотелось бы допускать самой возможностиглобальной войны, даже если наша страна при этом станет сильнее. Даже если «ЧВКВагнера», например, будут патрулировать какие-нибудь уцелевшие штаты илирегионы. Пусть лучше администрация Байдена нормально урегулирует свои отношенияс КПК и мы обойдемся без ядерной катастрофы, в мире и без того хватает вызовови угроз», – предупредил эксперт.