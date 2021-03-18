Днем 18 марта в столичном аэропорту Внуково совершил аварийную посадку иностранный бизнес-джет, передает телеканал . Приземлялся он без одной стойки. шасси, завалившись на бок. Известно, что ..

Днем 18 марта в столичном аэропорту Внуково совершил аварийную посадку иностранный бизнес-джет, передает телеканал "". Приземлялся он без одной стойки. шасси, завалившись на бок. Известно, что лайнер совершал технический рейс. На борту было пятеро членов экипажа, никто не пострадал. Тем не менее, произошедшее предстоит проверить следователям, чтобы принять решение начинать или нет официальное расследование.