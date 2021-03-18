Пострадавший находился не при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, в гражданской одежде.

В Собинке направлено в суд уголовное дело о причинении побоев и похищении полицейского. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что ночью 30 августа прошлого года обвиняемый совместно с тремя сообщниками на одной из улиц Собинки избили незнакомого мужчину. Как потом выяснилось, это был сотрудник полиции. Потом они насильно поместили свои жертву в салон автомобиля и привезли на берег Клязьмы, где продолжили избиение.Затем опять на автомобиле переместились в более безлюдное место, для продолжения побоев.В момент этих событий пострадавший находился не при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, в гражданской одежде.