Напомним, что второй этап проляжет от пересечения с автомагистралью М-7 «Волга» до пересечения с дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума», 80-160 километры, Владимирская область.

«Росавтодор» приступил к изъятию земельных участков для строительство второго этапа трассы М-12 «Москва-Казань». Для этого компания утвердила соответствующее распоряжение.Напомним, что второй этап проляжет от пересечения с автомагистралью М-7 «Волга» до пересечения с дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума», 80-160 километры, Владимирская область.Публикуем полный текст документа.