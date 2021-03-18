Все комплексы представляют собой элитный сегмент новостроек и находятся в черте исторического центра.

На комитете ЗС по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства были обсуждены проблемы участников долевого строительства.Депутаты акцентировали внимание на трех "недостроях": ЖК "Вишня-парк", ЖК "Загородный парк" и ЖК "Усадьба Никитская". Все комплексы представляют собой элитный сегмент новостроек и находятся в черте исторического центра. Но по каждому из них есть серьезные проблемы.Все эти объекты не достроены именно по причине желания застройщика увеличить этажность жилых домов. Все они рассчитывали на возможные изменения в проект.Застройщик "Вишня-парк" закрыл все финансовые вопросы. Объект обещают сдать не позднее 30 ноября 2021 года. ЖК "Усадьба Никитская" планируют сдать жилье в сроки, а по ЖК "Загородный парк" вопрос пока остается открытым. Законодатели намерены следить за ситуацией.Напомним, по вопросу нарушений при строительстве многоквартирных домов во Владимире – на улице Мира (ЖК «Вишня-парк») и на улице Никитской. Дольщики этих домов обеспокоены затянувшимися сроками их строительства и возможным превышением этажности. В то же время в арбитражный суд Владимирской области поступил , что грозит появлением во Владимире новых обманутых дольщиков.