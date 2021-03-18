Все комплексы представляют собой элитный сегмент новостроек и находятся в черте исторического центра.
На комитете ЗС по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства были обсуждены проблемы участников долевого строительства.
Депутаты акцентировали внимание на трех "недостроях": ЖК "Вишня-парк", ЖК "Загородный парк" и ЖК "Усадьба Никитская". Все комплексы представляют собой элитный сегмент новостроек и находятся в черте исторического центра. Но по каждому из них есть серьезные проблемы.
Все эти объекты не достроены именно по причине желания застройщика увеличить этажность жилых домов. Все они рассчитывали на возможные изменения в проект.
Застройщик "Вишня-парк" закрыл все финансовые вопросы. Объект обещают сдать не позднее 30 ноября 2021 года. ЖК "Усадьба Никитская" планируют сдать жилье в сроки, а по ЖК "Загородный парк" вопрос пока остается открытым. Законодатели намерены следить за ситуацией.
Напомним, по вопросу нарушений при строительстве многоквартирных домов во Владимире – на улице Мира (ЖК «Вишня-парк») и на улице Никитской. Дольщики этих домов обеспокоены затянувшимися сроками их строительства и возможным превышением этажности. В то же время в арбитражный суд Владимирской области поступил , что грозит появлением во Владимире новых обманутых дольщиков.