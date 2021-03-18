Доктор политических наук Андрей Казакевич прокомментировал положение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с текущей ситуацией в стране. Он отметил, что в республике еще довольно высоки протестные настроения.

Доктор политических наук Андрей Казакевич прокомментировал положение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с текущей ситуацией в стране. Он отметил, что в республике еще довольно высоки протестные настроения.По словам эксперта, накопившиесяза последние месяцы проблемы при любом незначительном сбое в системе могутвызвать непредсказуемые последствия. Казакевич считает, что от народа можно ожидать появления новых формпротивостояния.По его мнению, кризис в стране еще не закончен. А рейтинг Александра Лукашенко не растет. Он констатировал, что старое политическое поле разрушено.Политолог заявил, что ухода Александра Лукашенко с должности президента Белоруссии хочет не только протестно настроенное общество, но и бизнес, и номенклатура, и даже силовики. Ведь все сейчас имеют большие денежные потери из-за нестабильной политической ситуации в государстве.Андрей Казакевич отметил, что сейчас остался один на один сосвоими проблемами. Он добавил, что глава республики не может положиться ни на Россию, ни на кого-либо другого.