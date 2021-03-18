Его организовала адвокат Адвокатской палаты Владимирской области.

Во Владимире Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Противоправные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ.По версии следствия, в 2019 году адвокат Адвокатской палаты Владимирской области создала подставную фирму. В период с 2019 года по март 2020 года женщина совместно со своим знакомым фиктивно трудоустроили не менее 300 иностранных граждан в созданное подконтрольное юридическое лицо, после чего направили в Управление по вопросам миграции регионального МВД копии заключенных договоров для подтверждения действительности полученных иностранцами патентов, дающих им право осуществлять трудовую деятельность, находясь на территории Российской Федерации.Мужчине также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемых деяниях они не признали. Расследование продолжается.