Зарубежные IT-компании с большой аудиторией в России хотят обязать регистрировать в стране дочерние компании или представительства и платить здесь налоги. Под новые требования, по мнению экспертов, могут попасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы.

Правительство планирует до конца 2021 года создать систему цифрового резидентства для иностранных интернет-компаний с большой аудиторией. Компании обяжут зарегистрироваться в России дистанционно в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) или путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями, пишет Коммерсантъ со ссылкой на план поддержки отечественной IT-отрасли, который будет обсуждаться 18 марта на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.В перечне ответственных за реализацию инициативы указаны Минцифры, ФНС, Федеральная таможенная служба (ФТС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ). В Минцифры сообщили, что предложение будет обсуждаться в правительстве на совещании 18 марта, в ФТС сказали, что пакет изменений в стадии разработки, а в ФНС и ФСБ не ответили на запрос газеты. По словам собеседника газеты, знакомого с планами по созданию системы цифрового резидентства, планируется принять закон, который обяжет иностранные интернет-компании, аудитория которых составляет от 100 000 до 500 000 пользователей и больше, регистрировать юридическое лицо в России. После принятия закона иностранным сервисам и соцсетям отведут месяц на подачу заявки на регистрацию. При этом они смогут сделать это как дистанционно (регистрация в личном кабинете ФНС), так и путем создания дочерних компаний совместно с российскими организациями. Платить налоги после регистрации они будут на территории России. В декабре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года подготовить дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, в том числе по открытию их представительств в РФ.Председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев отметил, что новая мера уравняет условия работы для иностранных и российских компаний, работающих на территории страны. Российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, это вынуждает их регистрироваться за рубежом, сказал эксперт, назвав в качестве примера Яндекс и Telegram. По словам заместителя гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Бориса Едидина, под новые требования могут попасть в том числе Google и Facebook, которые зарабатывают в России на рекламе. Он добавил, что в перечень будущих цифровых резидентов могут войти агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России (Booking, Amazon и другие), контентные и игровые сервисы (Wargaming.net, Steam и прочие), владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений. АЮР предлагает за несоблюдение требования по регистрации юрлиц в России запретить приложениям иностранных компаний размещаться в магазинах приложений для российской аудитории и размещать рекламу госорганов и компаний с госучастием. Facebook, Twitter, Pinterest, Zoom, Airbnb на запрос газеты не ответили.По словам аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, цифровое резидентство позволит компаниям не только удаленно зарегистрироваться, но и даст возможность вести весь документооборот в электронном формате. По его словам, это обсуждалось на одном из совещаний с участием Минцифры. Но введение электронного документооборота вряд ли станет стимулом для открытия представитель IT-гигантов в России, считает директор некоммерческой организации Информационная культура Иван Бегтин. Представительства крупных IT-компаний в России есть, но нет представительств у крупных медиакомпаний, уточнил он. Собеседник добавил, что в условиях растущего давления каждая из компаний будет ориентироваться на важность российского рынка именно для ее развития, а не на какие-то другие факторы.