В администрации Владимирской области прошло совещание по развитию холдинга «Русклимат» и промышленного технопарка «ИКСЭл» в Киржачском районе.

В администрации Владимирской области прошло совещание по развитию холдинга «Русклимат» и промышленного технопарка «ИКСЭл» в Киржачском районе.В 2021 году на базе технопарка создадут научно-исследовательский центр «ИКСЭл – SiberCool» при участии Московского государственного строительного университета и Московского энергетического института. В планах - создать производство модульных домов, заняться развитием электротранспорта и обучением инженеров монтажных компаний, работающих на севере страны.Напомним, что «Русклимат» пришёл во Владимирскую область в 2014 году и занял площадку обанкротившегося предприятия «Автосвет». В результате было реконструировано свыше 100 тысяч квадратных метров производственных, складских и офисных помещений. Холдинг выпускает климатические системы.В ближайшие месяцы инвестор сдаёт в эксплуатацию многоквартирный дом для новых сотрудников. В ближайшей перспективе – строительство детского сада и школы бокса в Киржаче.В обладминистрации также сообщают о возможном создании в Киржаче особой экономической зоны, для которой в 10-летней перспективе потребуется 100 гектаров земли.«Создание ОЭЗ позволит привлечь новых инвесторов. В частности, сейчас мы ведём переговоры с китайской компанией «Hisense», климатическое оборудование которой поставляем на российский рынок», – пояснил председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.Справка:Киржачский технопарк - первая в России площадка крупнейших производителей климатической техники. Он занимает свыше 32 гектаров, на территории которых работает более 2 тысяч человек. Объём отгруженных резидентами товаров превышает 11 мдрд рублей в год.