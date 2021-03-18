Минздрав РФ намерен в 2021 году внести Первый клинический медицинский центр в Коврове в перечень медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Минздрав РФ намерен в 2021 году внести Первый клинический медицинский центр в Коврове в перечень медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования.Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с применением высоких технологий для лечения сложных заболеваний. Министерством здравоохранения каждый год утверждается список лечебных учреждений и перечень заболеваний, по которым оказывается ВМП на основании установленных им отбора медицинских организаций частной системы здравоохранения. Главное условие - наличие соответствующей материально-технической базы лечебного учреждения, оборудования, наличие специалистов, имеющих необходимую квалификацию по заявленным профилям ВМП.В Первом клиническом медицинском центре высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, для пациентов со всех регионов России будет предоставляться по пяти профилям: сердечно -сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, онкология, оториноларингология, офтальмология.Алексей Говырин, депутат фракции "Единая Россия" Законодательного Собрания Владимирской области :- Благодаря внесению Первого клинического медицинского центра в перечень медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь , не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, пациенты из Владимирской области и соседних регионов смогут получить качественное лечение федерального уровня, не выезжая в федеральные медицинских учреждения, как это было раньше.При наличии соответствующих медицинских показаний люди смогут лечиться по пяти направлениям в одной клинике - в Первом клиническом медицинском центре, в непосредственной близости от места проживания. Безусловно, это событие увеличивает доступность качественного лечения для всех пациентов, которые в нем нуждаются.Елена Стокич, заместитель по клинико- экспертной работе Первого клинического медицинского центра комментирует:- Если пациент хочет пройти лечение в Первом клиническом медицинском центре, то ему сначала необходимо обратиться к нам и получить заключение о том, что ему показано выполнение высокотехнологичной медицинской помощи в нашем Центре. С этим заключением пациент обращается в региональное министерство или департамент здравоохранения, где оформляют талон на ВМП в наш Центр.Первый клинический медицинский центр – многопрофильная негосударственная клиника в Коврове Владимирской области принципиально нового, уникального для России формата, в основе которого - использование передовых мировых технологий и стандартов, новейшего оборудования. Центр в Коврове - одно из немногих медицинских учреждений в России с уникальной концепцией пространства, архитектурным эффектом плацебо, которая снижает уровень стресса и ускоряет процесс восстановления. Здесь внедрены мультимодальная стратегия ведения хирургических больных, минимально инвазивные способы оперативного лечения, анестезиологические пособия, сводящие к минимуму хирургический стресс, ERAS - ранняя реабилитация после операции.Ежедневно в Первом клиническом медицинском центре получают медицинскую помощь около 1 тыс. человек.В перечне медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих ВМП вне базовой программы ОМС, состоят 72 клиники. В 2021 году было подано дополнительно 17 заявок частных клиник и только 5 из них были одобрены. В их число вошел и Первый клинический медицинский центр в Коврове Владимирской области.