Муж погибшей женщины Василий Марян просит ему и его трёхлетней дочери компенсацию 2 миллиона рублей за моральные страдания. 18 марта суд приобщил к материалам дела новое исковое заявление о

Муж погибшей женщины Василий Марян просит ему и его трёхлетней дочери компенсацию 2 миллиона рублей за моральные страдания. 18 марта суд приобщил к материалам дела новое исковое заявление о компенсации морального ущерба. Дарьи Марян осталось два ребенка. Старшая дочь живет с дедушкой, им водитель, который сбил женщину на “зебре”, выплатил около 300 тысяч рублей. Младшая