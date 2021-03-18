На 275 километре М-7 столкнулись два большегруза. ДТП произошло 17 марта. По предварительной информации ГИБДД, 39-летний водитель ГАЗ не справился с управлением допустил наезд на стоящий на

На 275 километре М-7 столкнулись два большегруза. ДТП произошло 17 марта. По предварительной информации ГИБДД, 39-летний водитель ГАЗ не справился с управлением допустил наезд на стоящий на обочине фуру КАМАЗ. Судя по фото, ГАЗель получила серьезные повреждения. В аварии получил травмы водитель ГАЗели и был госпитализирован.