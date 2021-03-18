Он составлен управлением образования областного центра.

Во Владимире управление образования опубликовало рейтинг лучших общеобразовательных учреждений за 2020 год. Оценивая качество образования в школах, чиновники учитывали результаты учащихся на олимпиадах, оценки при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также текучку кадров среди педсостава. В детсадах взгляд пал на состояние групп, участков для прогулки, развивающие программы и участие в конкурсах.Итак, лучшими школами областного центра признаны:1 группа - школы №36, 25, 35;2 группа - школы №2, 9, 49;3 группа - школы №22, 28, 32.Учебные заведения разбиты по группам, исходя из количества учеников.ТОП 10 дошкольных учреждений выглядит так:1 - №7;2 - №109;3 - №13;4 - №83;5 - №48;6 - №91;7 - №110;8 - №24;9 - №3;10 - №62.