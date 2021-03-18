Он составлен управлением образования областного центра.
Во Владимире управление образования опубликовало рейтинг лучших общеобразовательных учреждений за 2020 год. Оценивая качество образования в школах, чиновники учитывали результаты учащихся на олимпиадах, оценки при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также текучку кадров среди педсостава. В детсадах взгляд пал на состояние групп, участков для прогулки, развивающие программы и участие в конкурсах.
Итак, лучшими школами областного центра признаны:
1 группа - школы №36, 25, 35;
2 группа - школы №2, 9, 49;
3 группа - школы №22, 28, 32.
Учебные заведения разбиты по группам, исходя из количества учеников.
ТОП 10 дошкольных учреждений выглядит так:
1 - №7;
2 - №109;
3 - №13;
4 - №83;
5 - №48;
6 - №91;
7 - №110;
8 - №24;
9 - №3;
10 - №62.