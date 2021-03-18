По заявлению «Энергосбыт Волга» энергетик муромского предприятия МУП «МТС Окская» привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 9.22 КОАП РФ в связи с несвоевременным предоставлением актов согласования технологической и аварийной брони.

По заявлению «Энергосбыт Волга» энергетик муромского предприятия МУП «МТС Окская» привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 9.22 КОАП РФ в связи с несвоевременным предоставлением актов согласования технологической и аварийной брони.Соответствующее решение принято мировым судом округа Муром после рассмотрения протокола, составленного Управлением Ростехнадзора по Владимирской области. Энергетику МУП «МТС Окская» назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.Составлении актов согласования технологической и аварийной брони является обязательным для ресурсоснабжающих предприятий, к которым относится МУП «МТС Окская». В первую очередь это необходимо для бесперебойной и безопасной работы оборудования организации в случае необходимости введения режима ограничения электроснабжения. Также важно отметить, что предприятие МУП «МТС Окская» является добросовестным клиентом и своевременно оплачивает счета за потреблённую электроэнергию.«Энергосбыт Волга» напоминает, что статьёй 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100 – 200 тыс. руб. – для юр. лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:˗ нарушение введённого полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии;˗ невыполнение законного требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии;˗ необеспечение доступа представителям энергосбытовой и сетевой организаций к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;˗ нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;˗ невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.Повторное выявление совершения указанных правонарушений может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.«Энергосбыт Волга» напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения .