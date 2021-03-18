Утром 18 марта на пересечении Советской улицы и улицы Кирова в подмосковном Домодедово столкнулись грузовик и легковушка Nissan Teana, передает сайт . По словам очевидцев, большегруз после аварии ..

Утром 18 марта на пересечении Советской улицы и улицы Кирова в подмосковном Домодедово столкнулись грузовик и легковушка Nissan Teana, передает сайт "". По словам очевидцев, большегруз после аварии опрокинулся. Иномарка же практически полностью лишилась капота. Тем не менее, по предварительным данным, обошлось без жертв.