При обследовании квартиры полицейские обнаружили и изъяли шприцы, пластиковую бутылку, приспособленную для употребления курительных наркотических средств, стеклянные колбы...

Участковые уполномоченныеОМВД России по району Ивановское г. Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Сотрудникам полиции поступила информация, что безработный 35-летний житель столицы предоставляет свою квартиру наркозависимым лицам с целью совместного потребления наркотиков. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения злоумышленник получал от гостей запрещенные средства и вещества.В результате проверочных мероприятий подозреваемый был задержан. При обследовании его квартиры полицейские обнаружили и изъяли шприцы, пластиковую бутылку, приспособленную для употребления курительных наркотических средств, стеклянные колбы, а также другие предметы, используемые для употребления запрещенных средств и веществ.Ранее в подъезде дома в разное время были задержаны наркозависимые лица, посещавшие квартиру подозреваемого. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию они находились в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств. Данные лица дали признательные показания об употреблении запрещенных средств и веществ в жилище задержанного.Дознанием ОМВД России по району Ивановское УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73