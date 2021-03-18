Предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 51-летнего мужчину за ложное сообщение о противоправном деянии.В дежурную часть ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы с городского телефона поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что произойдет противоправное деяние на территории отдела полиции.При незамедлительном проведении комплекса мероприятий по проверке указанного объекта и близлежащей территории района предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель района, который ранее привлекался к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».По данному факту следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93