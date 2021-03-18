Ранее судимая местная жительница неоднократно предоставляла свою квартиру на Вольной улице наркозависимым людям с целью потребления запрещенных средств и веществ...

Оперуполномоченные уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы задержали 35-летнюю женщину по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что ранее судимая местная жительница неоднократно предоставляла свою квартиру на Вольной улице наркозависимым людям с целью потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры женщина получала алкогольную продукцию и денежные средства.При обследовании жилого помещения полицейскими были обнаружены и изъяты шприцы, иглы, колба со следами вещества, которое, согласно справке об исследовании, содержит в своем составе наркотическое средство – героин, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.Дознанием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73