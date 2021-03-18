Злоумышленники совершали звонки гражданам, представлялись их родственниками и просили помощи в виде перевода денежных средств...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗелАО установлена причастность двоих мужчин к мошенничеству и покушению на мошенничество в отношении жителей Московского региона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию Зеленограда поступили заявления граждан, главным образом пенсионного возраста, с сообщениями о том, что неизвестный мошенническим путем пытался похитить или похитил принадлежащие им денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к данным противоправным деяниям 30-летнего и 36-летнего ранее задержанных жителей одного из регионов России.Установлено, что злоумышленники совершали звонки гражданам на различные номера телефонов и представлялись их родственниками. Затем они рассказывали о том, что якобы попали в ДТП, и просили помощи в виде перевода денежных средств на решение «проблемы». Всего зафиксировано 65 обращений граждан, из которых 10 окончились причиненным ущербом. Общая сумма похищенных денежных средств составила 1 млн 909 тыс. рублей.По данным фактам следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159 УК РФ, а также 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31