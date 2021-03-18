Хорошее освещение, пустая дорога и превышение скорости. В Октябрьском районном суде свидетель озвучил обстоятельства, при которых студент Хаким Бакоев сбил мать двоих детей. В конце

Хорошее освещение, пустая дорога и превышение скорости. В Октябрьском районном суде свидетель озвучил обстоятельства, при которых студент Хаким Бакоев сбил мать двоих детей. В конце сентября прошлого года 30-летняя Дарья Марян переходила дорогу в районе Центра ИЗО. Эта “зебра” не оборудована светофором. Дарья убедилась, что машин рядом нет, и направилась в сторону улицы Девической. Женщина