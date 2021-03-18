Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев озвучил неутешительный прогноз. Курс рубля упадет во второй половине 2021 года.

Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев озвучил неутешительный прогноз. Курс рубля упадет во второй половине 2021 года.Эксперт сообщил, что летом-осенью в России ожидается повышенный спрос на на валюту для поездок за границу. Также на курс рубля повлияет увеличение выплат по внешнему долгу и дивидендов зарубежным инвесторам. Во второй половине года отечественная валюта упадет до 77 к доллару и 90 к евро.Вместе с этим у американской валюты будет поддержка, благодаря которой она сможет давить на все остальные. По данным "Российской газеты", укрепление и рост доллара будут связаны с повышением уровня инфляции в мире. Кроме того, важную роль сыграет и рост рыночных ставок.Ранее стало известно о том, что Министерство финансов начало ослаблять курс рубля. С 5 марта этого года ведомство увеличило ежедневные покупки валюты почти в три раза. До 6 апреля оно приобретет валюту на общую сумму 148 миллиардов рублей (почти 2 миллиарда долларов).Аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева объяснила это механизмом бюджетного правила. В комментарии "" она отметила, что если стоимость нефти превышает базисный уровень (в 2021 году – 43,25 доллара за баррель), то ведомство покупает иностранную валюту, чтобы сгладить колебания рубля.Согласно данным Центробанка, курс российской валюты сегодня составляет 73,1 за доллар и 86,9 за евро.