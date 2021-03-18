Вторым назначен Григорий Вишневский.

С 18 марта Владимир Сипягин назначил на пост временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. На пару с Сергеем Шевченко он будет курировать социальную сферу.При этом здравоохранение, социальную защиту, а также департамент труда и занятости населения по-прежнему будет контролировать Сергей Шевченко.Григорию Вишневскому достанутся образование, культура, физкультура и спорт, молодёжная политика, а также госинспекция по охране объектов культурного наследия.Григорий Николаевич Вишневский родился в 1977 году в городе Находке. Окончил Российский Университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция», а также РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ранее он руководил некоммерческим благотворительным фондом содействия национальному мореплаванию «Роял Марин Бюро», работал на различных постах в Московском центре «Открытое правительство», Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, был помощником Заместителя Председателя Правительства России, советником Министра просвещения РФ.Как сообщает Белый дом, госслужащий трудоустроен на вакантную должность, поэтому средства на его зарплату в областном бюджете уже предусмотрены.