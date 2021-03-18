В квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы, фольга, а также использованные шприцы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-летнего неработающего москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на Ярцевской улице наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.При обыске в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, использованные шприцы и иные приспособления для употребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93