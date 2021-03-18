Полицейские рассказали горожанам о распространенных видах мошенничества и вручили им памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников...

Участковые уполномоченные полиции территориальных отделов УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с общественниками продолжают работу среди населения по профилактике преступлений, совершаемых дистанционным способом. Полицейские информируют жителей о существующих мошеннических схемах и способах хищения денежных средств с банковских карт, в том числе с использованием сотовых телефонов и Интернета.В ходе беседы с сотрудниками и посетителями городских торговых центров правоохранители рассказали горожанам о распространенных видах мошенничества и вручили им специально подготовленные памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников.Также сотрудники полиции распространили в торговых центрах социальные ролики, направленные на профилактику дистанционных мошенничеств. Такие информационные видеоматериалы позволяют предостеречь граждан и рассказать о возможных способах хищений денежных средств, в том числе и с использованием IT-технологий.Начальник ООДУУПиПДН УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Денисенко выразил уверенность, что подобная профилактическая работа позволит уберечь жителей от действий злоумышленников.Жители благодарили полицейских за заботу об их безопасности и желали успехов в их нелегкой работе.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22