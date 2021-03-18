В Ульяновской и Самарской областях выпал снег светло-желтого оттенка, передает . Эксперты считают, что причины необычного явления стоит искать в Китае. Дополнительный оттенок осадкам ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-03-2021-ulyanovskuyu-i-samarskuyu-oblasti-zasypalo-zheltym-snegom.html" target="_blank">Ульяновскую и Самарскую области засыпало желтым снегом</a> - В Ульяновской и Самарской областях выпал снег светло-желтого оттенка, передает . Эксперты считают, что причины необычного явления стоит искать в Китае. Дополнительный оттенок осадкам ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-03-2021-ulyanovskuyu-i-samarskuyu-oblasti-zasypalo-zheltym-snegom.html]Ульяновскую и Самарскую области засыпало желтым снегом[/url] - В Ульяновской и Самарской областях выпал снег светло-желтого оттенка, передает . Эксперты считают, что причины необычного явления стоит искать в Китае. Дополнительный оттенок осадкам ..