В Ульяновской и Самарской областях выпал снег светло-желтого оттенка, передает . Эксперты считают, что причины необычного явления стоит искать в Китае. Дополнительный оттенок осадкам придали песчинки из-за бушующих в Поднебесной песчаных бурь.

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