Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 23 марта 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Как арбитражным ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 23 марта 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Как арбитражным управляющим получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости».На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей и регистрации арестов - Кормашова Татьяна Сергеевна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 11:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 53-34-19.