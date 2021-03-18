За 2020 год 87% онкологических заболеваний пролечено с использованием современных высокоточных методик.

В 2020 году лечение рака при помощи лучевой терапии прошел 1221 пациент. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.«Совершенствование методик и повышение квалификации персонала привело к более чем двукратному увеличению использования сверхвысокоточного метода лучевой терапии - IMRT», - рассказал главный врач Областного клинического онкологического диспансера Андрей Зирин.Суть заключается в том, что пучок ионизирующего излучения модулируется в трёхмерном виде, в результате чего обеспечивается высокоточное облучение опухоли. При этом здоровые ткани практически не затрагиваются, а это сводит к минимуму негативное воздействие на организм.В 2019 году IMRT прошли 143 пациента, в 2020 - 339. Растёт и показатель применения высокоточной 3D-лучевой терапии. С 690 человек в 2019 году до 695 - в 2020.За 2020 год 87% онкологических заболеваний пролечено с использованием современных высокоточных методик.