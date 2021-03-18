Показания дала свидетельница трагедии - девушка, которая перед ДТП, следовала за машиной Бакоева.

В Октябрьском суде сегодня прошло очередное заседание по делу 20-летнего Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил в центре Владимира мать двоих детей. Показания дала свидетельница трагедии - девушка, которая перед ДТП, следовала за машиной Бакоева.Алина Фролова, свидетельница: «Подъезжая к перекрёстку, я перестроилась в левый ряд из среднего и сзади мне подсудимый начал намаргивать дальним светом, чтобы я его пропустила, хотя был красный свет. Подсудимый перестроился в правый ряд, очень быстро мимо меня промчался и перед пешеходным переходом он передо мной перестроился и тем самым совершил наезд».Авария произошла 27 сентября прошлого года. На большой скорости обвиняемый сбил на пешеходном переходе 30-летнюю Дарью Марьян, мать двоих детей. За рулём «Лады Ларгус» находился студент ВлГУ, уроженец Узбекистана, Хаким Бакоев. Медэкспертиза показала, что он был трезв в момент аварии. Молодой человек свою вину признал. На следующем судебном заседании, которое состоится 15 апреля, будет допрошен сам Бакоев.Никита Тарбеев