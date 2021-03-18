В Челябинской и Самарской областях выпали необычные осадки. Местные жители обнаружили, что снег на улицах имеет жёлто-коричневый неестественный оттенок. Такой снег выпал в регионах в ночь ..

В Челябинской и Самарской областях выпали необычные осадки. Местные жители обнаружили, что снег на улицах имеет жёлто-коричневый неестественный оттенок.Такой снег выпал в регионах в ночь на 18 марта. Некоторые граждане предположили, что такой цвет он мог приобрести из-за песка. Образцы снега отдали на анализ представителям местного Гидрометцентра. Они отвезут их в лабораторию и выяснят причину явления, сообщает