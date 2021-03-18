Из здания было эвакуировано 57 посетителей и сотрудников.

В Гусь-Хрустальном в ТЦ «Эстакада» сотрудники МЧС Владимирской области провели пожарно-тактические учения.По легенде, из-за раскалившегося на сковородке масла в здании торгового центра произошло возгорание. Обнаружив пламя, персонал вызвал МЧС.«В момент возгорания в здании находилось около 57 человек. Силами администрации и дежурного персонала была организована эвакуация посетителей и сотрудников», - сообщили в пресс-службе ведомства.Приехавшие на место ЧП спасатели отправились на поиск двоих условно пострадавших. В результате грамотных действий пожарных при помощи спасательных устройств людей вывели на улицу.Условный пожар был потушен. Площадь составила 35 квадратных метров.В ведомстве отмечают, что аналогичные учения будут проводиться и в будущем в разных городах и районах области.