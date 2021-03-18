У нескольких машин был значительно превышен люфт рулевого управления. Прокуратура вместе с госавтоинспекторами проверили общественный транспорт в Коврове. Поводом для рейда стали ДТП с

У нескольких машин был значительно превышен люфт рулевого управления. Прокуратура вместе с госавтоинспекторами проверили общественный транспорт в Коврове. Поводом для рейда стали ДТП с участием автобусов и троллейбусов. Надзорщики остановили городской автобус, у которого было неисправно рулевое управление. Кроме того, у целого ряда автобусов и троллейбусов был значительно превышен люфт рулевого управление. Этот транспорт готовился