В Гусь-Хрустальном вынесен приговор по делу о разбое и хулиганстве.

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор по делу о разбое и хулиганстве.22-летнему мужчина признан виновным в разбое с применением и угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья и хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Судом установлено, что в вечернее время он находился в состоянии алкогольного опьянения на автостоянке торгового центра «Круиз». И потребовал от находящегося там мужчины отдать принадлежащие последнему наручные часы, а получив отказ, нанес более 10 ударов кулаками в область головы, высказывая при этом угрозы жизни и здоровью потерпевшего. Который вынужден был исполнить требование нападавшего.Через месяц после совершения первого преступления подсудимый, находясь в указанном выше торговом центре, в присутствии посторонних лиц, из хулиганских побуждений спровоцировал конфликт с сотрудниками магазина «Планета.Одежда.Обувь», выражался в их адрес нецензурной бранью, унижал честь и достоинство.Имея умысел на оказание психического воздействия, злоумышленник достал из кармана одежды канцелярский нож, направил лезвие на находящегося в непосредственной близости человека, высказывал угрозу убийством в его адрес, выражался нецензурной бранью.С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.