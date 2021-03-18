В Коврове шестилетний мальчик на улице поругался с мамой и ушел от нее в неизвестном направлении.

В Коврове шестилетний мальчик на улице поругался с мамой и ушел от нее в неизвестном направлении.Инцидент произошел возле Больничного комплекса, сообщил "Наш регион №№".Мама повздорила с сыном. Обиженный ребенок вырвал руку и перебежал через дорогу. Пока женщина переходила проезжую часть, к остановке подъехала маршрутка.Мама подумала, что ребенок сел в автобус, потому что к тому времени, когда она перешла дорогу, ребенка на остановке не было. Она вызвала такси и поехала в сторону дома. Женщина пришла на остановку около дома, дождалась ту самую маршрутку, но ребенка в ней не оказалось. Тогда мама пошла домой, вызвала полицию.Оказалось,что шестилетний малыш от Больничного комплекса пошел по темным улицам один домой на ул. Пугачева ,35. Во дворах домов на ул. Ватутина его и обнаружили полицейские. Его маму привлекли к административной ответственности.