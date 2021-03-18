Президент США Джо Байден опустился до оскорблений в адрес главы России Владимира Путина. Слова американского лидера прокомментировали в Кремле.

Президент США Джо Байден опустился до оскорблений в адрес главы России Владимира Путина. Слова американского лидера прокомментировали в Кремле.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Джо Байдена "очень плохими". Спикер Кремля отметил, что "ничего подобного не было" за всю историю российско-американских отношений."Он (президент США – Прим.ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной", – подчеркнул Песков. При этом пресс-секретарь не сказал, собирается ли Владимир Путин ответить обидчику.В минувшую среду, 17 марта, Байден дал большое интервью телеканалу ABC News. Американский президент обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов и назвал Путина "убийцей". В заключение политик пригрозил Москве расплатой за все враждебные действия.Слова главы США вызвали волну критики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот выпад . По его мнению, такое поведение непозволительно для руководителя государства, которое претендует на роль носителя морали и демократии.С ним согласился профессор Олег Матвейчев. Джо Байден нарушил не только дипломатические протоколы, но и нормы человеческого общения. При этом эксперт не исключил, что журналисты могли сами спровоцировать президента. "Это человек, находящийся в старческом маразме", – он.