Факты нарушений выявлены участковыми уполномоченными полиции.

Участковыми уполномоченными ОМВД России по Меленковскому району при проведении профилактических мероприятий выявлены факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что 38-летняя местная жительница в январе текущего года фиктивно, без намерения предоставлять жилое помещение для проживания, зарегистрировала в своем жилом помещении гражданина РФ. В ходе проверки выяснилось, что ещё три аналогичных противоправных деяния женщина совершила в 2019 и 2020 году.Кроме того, в сентябре прошлого года фигурантка фиктивно зарегистрировала по месту своего проживания гражданку одного из государств Средней Азии.Группой дознания ОМВД России по Меленковскому району в отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) и ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении).